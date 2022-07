Amazon Detective: annunciato il supporto alla sicurezza dei container in Amazon EKS

Kurt Kufeld, VP della piattaforma di AWS, ha presentato Amazon Detective per Elastic Kubernetes Services (EKS) sul palco durante il keynote dell’evento di oggi. Amazon EKS è il modo in cui Amazon gestisce i carichi di lavoro Kubernetes in AWS, Amazon Detective esamina cose come i tentativi di accesso, le chiamate API e il traffico di rete provenienti da Amazon GuardDuty, AWS CloudTrail e Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Poiché le aziende si affidano sempre più ai programmi di gestione dei container, è necessario un livello di automazione che lo sottragga alle mani degli esseri umani e renda ancora più difficile e cruciale avere un modo per comprendere gli eventi di sicurezza. Questa nuova funzionalità aiuta la sicurezza a tenere traccia dei dati nel sistema per trovare le cause principali. Quando si attiva la funzione, Amazon Detective inizia a importare i dati EKS dai log.

La società ha scritto in un post sul blog queste parole per annunciare la funzione:

Quando abiliti questa nuova funzionalità, Amazon Detective inizia automaticamente a ingerire i log di controllo EKS per acquisire l’attività cronologica dell’API da utenti, applicazioni e piano di controllo in Amazon EKS per cluster, pod, immagini di container e soggetti Kubernetes (utenti Kubernetes e account di servizio ).

Il supporto di Amazon Detective EKS è disponibile a partire da oggi in tutte le regioni che supportano Amazon Detective.