Videogiochi: aiutano a prendere le decisioni

Un studio recente fatto dai ricercatori della Georgia State University attesta che gli assidui giocatori di videogiochi abbiano capacità decisionali senso-motorie di livello superiore. Inoltre, registrano anche più attività nelle zone essenziali del cervello al confronto dei non giocatori.

Gli studiosi hanno analizzato le risposte di comportamento e cerebrali di chi gioca ai videogiochi e dei non giocatori durante un’attività decisionale. In totale, 47 partecipanti in età universitaria (di cui 28 giocatori regolari di videogiochi e 19 non giocatori). Dentro una macchina di risonanza magnetica funzionale i partecipanti hanno dovuto individuare la direzione di alcuni punti in movimento.

Se riuscivano a vederli, dovevano fare clic su un pulsante nella loro direzione (destra o sinistra). Se non li vedevano, non dovevano toccare il pulsante. Chi è un assiduo giocatore di videogiochi ha risposto con più rapidità e attenzione. Analizzate le scansioni del cervello, si è rilevata una diversità con una più intensa attività in alcune zone del cervello.

Queste le affermazioni degli scienziati: