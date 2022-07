Da Mario Party a Pokémon GO, scopriamo insieme quali sono i migliori titoli per Nintendo Switch e dispositivi mobile per divertirsi sotto l’ombrellone.

Chi l’ha detto che al mare non si può videogiocare? Godersi un bel videogioco sotto l’ombrellone rappresenta un’ottima opportunità per i giocatori per sfruttare pienamente il loro tempo libero, senza rinunciare alle proprie passioni. Del resto, trascorrere una giornata al mare significa ritagliarsi un piccolo momento di relax. E quale modo migliore per rilassarsi se non divertirsi con i propri titoli preferiti?

Tra un bagno in mare, una granita ed un torneo di racchettoni con gli amici, i titoli ideali da giocare restano sempre quelli che non richiedono un impegno eccessivo in termini di tempo ed attenzione.

Per aiutarvi nella scelta del migliore titolo da spiaggia, abbiamo selezionato per voi quelli che secondo noi sono i migliori videogiochi per divertirsi sotto l’ombrellone. Per ovvi motivi, abbiamo preso in considerazione solo titoli per console portatili ed in questo caso Nintendo Switch e dispositivi mobile, che restano comodi da giocare ovunque e soprattutto in compagnia.

Mario Party Superstars

Se c’è un titolo che è in grado di mettere d’accordo tutti quello è senz’altro Mario Party Superstars. Perfetto da giocare in qualsiasi situazione, l’ultimo capitolo della celebre saga party game di Nintendo offre un’ampia gamma di divertentissimi minigiochi che potete affrontare con i vostri amici tra un bagno e l’altro. La serie fa il suo ritorno con cinque tabelloni classici provenienti da Mario Party per Nintendo 64, ovvero Isola Tropicale di Yoshi, Stazione Spaziale, Torta di compleanno di Peach, Bosco boscoso e Terra del terrore, tutti ridisegnati per Switch e con nuovi eventi unici.

1-2-Switch

Le vacanze sono spesso l’occasione ideale per dar vita a divertenti sfide di gruppo. Con 1-2-Switch, la compilation di minigame pensata per sfruttare le tecnologie di Nintendo Switch, potete vivacizzare i vostri pomeriggi estivi sfidando i vostri amici a contare le biglie, mungere una mucca, ballare e o persino dimostrare la loro prontezza di riflessi in un vero e proprio duello da Far West!

Mario Kart 8: Deluxe

Come non citare poi il re dei racing game tra i migliori videogiochi per divertirsi sotto l’ombrellone. Con Mario Kart 8: Deluxe il divertimento è assicurato, anche sulla spiaggia. Potrete cimentarvi con i vostri amici non soltanto nelle spericolate corse fino a 200 cc, ma anche con le particolarissime modalità battaglia, ideali per dare vita a vere e proprie corse folli e divertentissime. Grazie alle sue molteplici opzioni per le partite in multiplayer, il racer arcade per Nintendo Switch consente di giocare in due, in quattro o addirittura in otto con due console a disposizione. Con tantissimi contenuti ed un ampio roster a disposizione, Mario Kart 8 deluxe è la scelta ideale per movimentare le vostre vacanze e coinvolgere tutti i vostri amici, gareggiando in strada, sott’acqua, nei cieli e persino sulle pareti in ben 48 circuiti.

Magic: The Gathering Arena

Ammettiamolo: i giochi di carte sono sempre un must quando si vuol passare del tempo in spiaggia. Magic: The Gathering Arena per dispositivi Android e iOS è la perfetta trasposizione digitale del celebre gioco di carte fantasy targato Wizards of the Coast. Se conoscete già le regole di Magic, non farete molta fatica a prendere dimestichezza con questa versione, dato che le regole sono essenzialmente le stesse del gioco cartaceo. Se invece siete dei novizi, il titolo fa un ottimo lavoro nell’introdurvi tutte le meccaniche del gioco. Ad accogliervi, troverete le missioni giornaliere che vi faranno guadagnare monete d’oro, così come punti esperienza per far crescere il vostro livello di Maestria e potrete giocare liberamente alle partite libere o classificate, oppure affrontare una delle modalità alternative di gioco.

Monument Valley 2

Arriviamo adesso ad uno dei titoli più apprezzati per dispositivi mobile. Monument Valley 2 per sistemi iOS e Android è l’ideale se siete in cerca di un rapido passatempo da concedervi tra un’attività e l’altra. Il titolo è una vera e propria piccola perla, la dimostrazione che il gaming su mobile sa dare tante soddisfazioni. Per chi ancora non lo conoscesse, il titolo di Ustwo Games è un’avventura isometrica con visuale dall’alto nella quale dovremo esplorare paesaggi incredibili e manipolare l’architettura per guidare madre e figlia nel loro cammino.

Pokémon GO

Se siete invece tra quelli che non disdegnano una bella passeggiata in riva al mare, tra un bagno e l’altro, Pokémon GO potrebbe rendere senz’altro più interessanti le vostre escursioni. Il titolo in realtà aumentata sviluppato da Niantic vi permette di esplorare le meraviglie del mondo che vi circonda, andando a caccia Pokémon. Tra l’altro ad oggi il gioco conta tantissimi nuovi eventi, Community Days e compiti speciali, grazie all’arrivo di costanti aggiornamenti.

Animal Crossing: New Horizons

Se amate godervi ogni momento passato al mare in totale relax, cosa c’è di meglio che trascorrere le ore più calde rifugiandovi sulla vostra isola virtuale in Animal Crossing: New Horizons? L’acclamata esclusiva Nintendo vi permetterà di vivere un’esperienza bucolica, offrendovi uno spazio spensierato dove poter dare libero sfogo alla vostra creatività e al vostro bisogno di evasione e leggerezza. Soprattutto se siete in cerca di un’esperienza mordi e fuggi, New Horizons rappresenta il titolo perfetto da portare in vacanza poiché ben si adatta anche a sessioni brevi. E poi, in particolare, quest’ultimo capitolo rappresenta la miglior incarnazione del brand con possibilità di personalizzazione mai viste e tantissime nuove meccaniche. Imperdibile, soprattutto se amate le dinamiche gestionali e da social simulator.

Dragon Ball FighterZ

Chiudiamo la nostra selezione dei migliori videogiochi per divertirsi sotto l’ombrellone con Dragon Ball Fighterz. Disponibile anche su Nintendo Switch, il solidissimo picchiaduro ispirato al celebre manga delle sette sfere del drago è contraddistinto da un gameplay frenetico, tecnico ma accessibile anche per chi non è troppo avvezzo al genere. Il gioco vanta la presenza di 25 personaggi, ognuno con abilità e caratteristiche uniche, ed offre una miriade di contenuti che vanno dalle battaglie dello Story Mode, dell’Arcade Mode, fino ad arrivare alle sfide e agli scontri locali per ore e ore di divertimento e sfide all’ultimo sangue.