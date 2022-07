Teen Titans Go! – Zack Snyder comparirà in un episodio

Il San Diego Comic-Con 2022 è stato utile per offrire aggiornamenti anche sulle produzioni animate DC Comics, ed una delle notizie più interessanti riguarda il cartone animato Teen Titans Go! e la presenza di Zack Snyder in uno degli episodi.

Zack Snyder apparirà nel 365esimo episodio di Teen Titans Go! che sarà intitolato 365, e che andrà in onda durante il periodo autunnale. Nella puntata i Teen Titans devono stringere un accordo per la realizzazione del 365esimo episodio della serie, e per questo motivo, andando alla ricerca di un regista adatto, avranno l’opportunità d’interagire con Zack Snyder.

Ricordiamo che Teen Titans Go! proseguirà anche per l’ottava stagione, con le nuove puntate del cartone animato riveleranno anche la presenza di nuovi personaggi, tra i quali King Shark e Beard Hunter.

La nuova stagione del cartone animato segnerà anche un record per quanto riguarda le produzioni DC Comics, considerando che, grazie a questo risultato, Teen Titans Go! diventerà il cartone animato della casa editrice più longevo di sempre. L’ottava stagione permetterà al cartone di raggiunger anche il 400esimo episodio.