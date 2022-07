Samsung dà il via alla produzione dei chip a 3nm

All’evento di Samsung tenuto in questi giorni, erano presenti circa 100 persone, inclusi alti funzionari del Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Corea del Sud e tutti i dipendenti chiave Samsung che hanno contribuito allo sviluppo e all’organizzazione della produzione in serie di chip di nuova generazione. Durante l’evento; Samsung ha annunciato l’ambizioso obiettivo di “andare avanti con tecnologie innovative per diventare i migliori al mondo”.

Secondo Samsung Foundry, gli ostacoli tecnologici nello sviluppo del processo a 3 nm non erano presenti a causa della cooperazione con entrambe le altre divisioni di Samsung, nonché con i partner di produzione e infrastruttura dell’azienda. I chip Samsung a 3 nm utilizzano la tecnologia a transistor GAA (Gate All Around); fornendo un consumo energetico più efficiente e prestazioni migliori rispetto al FinFET già utilizzato. La nuova soluzione sarà utilizzata per produrre processori progettati per server, data center; oltre a chipset avanzati per smartphone, tablet, dispositivi indossabili, laptop, desktop e altri dispositivi elettronici.

L’azienda ha iniziato a sviluppare GAA all’inizio degli anni 2000 e l’ha applicata con successo per la prima volta nella produzione di chip a 3 nm nel 2017 e dopo diversi anni di ricerca e test, è iniziata la produzione di nuove soluzioni, in particolare, i chip 3nm saranno forniti a una società mineraria cinese.

Il principale concorrente di Samsung nel mercato della produzione a contratto di semiconduttori, TSMC, inizierà a produrre chip a 3 nm intorno al quarto trimestre del 2022, ed entrambi si contenderanno il diritto di ricevere ordini dai principali fornitori come AMD, Apple, MediaTek, NVIDIA e Qualcomm, tuttavia, continueremo a seguire lo sviluppo degli eventi nelle prossime settimane.