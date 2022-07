Resident Evil Village: nuovi dettagli su modalità Mercenari e bonus preordine

Tramite un post sul PlayStation Blog, Capcom ha svelato nuovi dettagli sui contenuti in arrivo per Resident Evil Village.

25—Lug—2022 / 12:37 AM

Con un post sul PlayStation Blog, Capcom ha svelato nuovi dettagli sui contenuti in arrivo per Resident Evil Village, in particolare sui personaggi giocabili nella modalità ordini aggiuntivi dei Mercenari e sui bonus preorder della versione Gold Edition.

In questa modalità sarà possibile giocare anche nei panni di Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimistrescu, oltre a poter esplorare due nuovi scenari, ossia il villaggio infernale e il fiume infernale. Sul PlayStation Blog le caratteristiche dei tre personaggi giocabili vengono descritte così:

Chris Redfield usa molte armi da fuoco e la sua forza enorme. Quando sconfiggete i nemici usando Chris, il suo indicatore di attacco aumenterà. Una volta pieno, potete scatenare la sua unica modalità d’attacco. In questa modalità, la velocità di movimento, velocità di ricarica e distruttività dell’attacco di Chris aumentano enormemente, e potrete prendere totale controllo del campo di battaglia. Se riuscite a mettere ko un nemico usando un Diretto, l’indicatore di attacco verrà potenziato.

usa molte armi da fuoco e la sua forza enorme. Quando sconfiggete i nemici usando Chris, il suo indicatore di attacco aumenterà. Una volta pieno, potete scatenare la sua unica modalità d’attacco. In questa modalità, la velocità di movimento, velocità di ricarica e distruttività dell’attacco di Chris aumentano enormemente, e potrete prendere totale controllo del campo di battaglia. Se riuscite a mettere ko un nemico usando un Diretto, l’indicatore di attacco verrà potenziato. Karl Heisenberg è uno dei quattro lord al servizio di Madre Miranda. Questo personaggio impugna un martello enorme e ha l’abilità di controllare le forze magnetiche. Potete caricare elettricità brandendo il martello e lanciandolo per terra, rilasciando poi tutta quell’energia per infliggere danni in una zona ampia. Attivando il Campo Magnetico di Heisenberg, potrete avvicinare a voi un nemico. Alcuni attachi diventano anche più potenti grazie al Campo Magnetico. Ovviamente Heisenberg ha anche le sue terrificanti creazioni a sua disposizione. Convocate un Soldat Jet sul campo di battaglia per abbattere i nemici con un attacco rapido! Ma fate attenzione…si auto-distruggonno se sbattono contro un muro.

è uno dei quattro lord al servizio di Madre Miranda. Questo personaggio impugna un martello enorme e ha l’abilità di controllare le forze magnetiche. Potete caricare elettricità brandendo il martello e lanciandolo per terra, rilasciando poi tutta quell’energia per infliggere danni in una zona ampia. Attivando il Campo Magnetico di Heisenberg, potrete avvicinare a voi un nemico. Alcuni attachi diventano anche più potenti grazie al Campo Magnetico. Ovviamente Heisenberg ha anche le sue terrificanti creazioni a sua disposizione. Convocate un Soldat Jet sul campo di battaglia per abbattere i nemici con un attacco rapido! Ma fate attenzione…si auto-distruggonno se sbattono contro un muro. Alcina Dimistrescu: alta quasi tre metri, Lady Dimitrescu affetta i nemici grazie ai suoi artigli. Il suo unico indicatore del brivido aumenta attaccando i nemici o usando l’oggetto “Lady’s Lipstick”. Con l’aumento dell’indicatore del brivido, la velocità di movimento di Lady Dimitrescu e il potere dei suoi artigli aumenta, e vengono anche sbloccate nuove mosse. Quando l’indicatore è al massimo, anche la sua potenza sarà al massimo.

Nel ribadire che la versione Gold Edition del gioco arriverà il 28 ottobre, Capcom ha inoltre presentato i bonus preordine legati al DLC Winters’ Expansion, che includerà il pacchetto Ordini Aggiuntivi dei Mercenari, la modalità in terza persona e il DLC Shadows of Rose. Con il preorder, i giocatori si aggiudicheranno anche l’outfit Street Wolf per Rose.