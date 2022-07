Offerte eBay: pre-order di The Callisto Protocol disponibile in forte sconto

Le offerte di eBay permettono di acquistare il videogioco The Callisto Protocol fruendo di uno sconto a tempo limitato, il quale permette di ottenere il titolo in questione risparmiando una cifra non indifferente, considerando poi che si parla nello specifico dello stesso prezzo per tutte le edizioni,

Abbiamo a che fare con un prezzo di solamente 49,80€ per quel che concerne il titolo su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One, il che rende di conseguenza l’acquisto particolarmente conveniente. Trovate qui di seguito i link per poter mettere mano sul titolo fruendo della riduzione del prezzo a tempo limitato.

Il titolo in questione permetterà a partire dalla giornata del 2 dicembre, di mettere mano su un’esperienza di fascia alta definita come AAAA, la quale ambientata nello spazio, con atmosfere simili a quanto visto con Dead Space, metterà i giocatori contro una serie di pericoli da fronteggiare fra un brivido e l’altro.

