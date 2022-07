Guardiani della Galassia vol. 3: la descrizione del trailer del SDCC 2022

Il panel Marvel del San Diego Comic-Con 2022 ha portato anche a rivelare il trailer di Guardiani della Galassia vol.3, che però non è stato pubblicato online. Abbiamo però la descrizione del filmato, che vi proponiamo qui di seguito.

Secondo quanto rivelato nel trailer di Guardiani della Galassia vol.3 vediamo Gamora (Zoe Saldaña) che lavora con i Ravagers, e che sembra non ricordare nulla del suo periodo trascorso con i Guardiani. Peter Quill (Chris Pratt) la ama ancora, ma lei replica dicendo che quella persona non esiste più. Non mancano trovate umoristiche, ed anche la prima apparizione di Will Poulter nei panni di Adam Warlock. La canzone che fa da sfondo sonoro al trailer è The Flaming Lips’ “Do You Realize??”.

Nel corso del panel sono stati rivelati anche altri dettagli, come la presenza del cane spaziale Cosmo, e subito dopo è stata pubblicata la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia vol.3. Eccola qui sotto:

In questo film il nostro adorato gruppo risulta essere cambiato rispetto al passato. Peter Quill soffre ancora per l’abbandono di Gamora, ma dovrà muoversi per l’universo in difesa di uno dei membri del gruppo. Si tratterà di una missione che potrebbe portare alla fine dei Guardiani della Galassia, così come li abbiamo conosciuti fino ad ora.

Il film uscirà il 5 maggio 2023.