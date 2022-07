Google Pixel 6a: il teardown mostra ottime possibilità per la riparazione

L’infaticabile disassemblatore PBK ha usato il fine settimana per smontare un Pixel 6a e gli ha dato un ottimo punteggio di riparabilità di 7/10, migliore del punteggio di 5,5/10 ottenuto da Google Pixel 6 Pro a causa dei suoi componenti più difficili da staccare come il unità batteria. La batteria è uscita molto facilmente poiché, per fortuna, il suo centro non era incollato bene come su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, inoltre, Google utilizza clip per fissare il display invece di una quantità abbondante di solo adesivo e anche il pannello può essere rimosso con relativa facilità.

I telefoni sono dotati di un retro in plastica “composito termoformato 3D” che può anche essere scollato e ciò significa che Pixel 6a è un telefono abbastanza resistente, a differenza della maggior parte dei telefoni di vetro di oggi. L’unico aspetto negativo in termini di riparabilità è la porta di ricarica USB-C che è saldata alla scheda madre insieme al chipset Tensor di Google e a tutti gli altri accessori, quindi se si rompe potrebbe essere difficile ripararla con facilità.

Google, tuttavia, ha recentemente stretto una partnership con iFixit per la fornitura di pezzi di ricambio originali e schemi di riparazione che dovrebbero rendere la riparazione di un Pixel 6a più economica e semplice, nel tentativo di prevenire qualsiasi mandato derivante dalla recente approvazione della legge sul diritto di riparazione.

Sfortunatamente, lo smontaggio è iniziato con il ritrovamento di alcuni detriti nella nuovissima confezione di Google Pixel 6a e alcuni graffi sulla cornice posteriore in plastica e dell’obiettivo della fotocamera. Si spera che tali incidenti non accadano regolarmente ai primi utenti, poiché indicherebbero ancora una volta omissioni nel controllo di qualità da parte dei partner di assemblaggio con cui Google lavora sui suoi telefoni Pixel.