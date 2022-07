Cervello, i cambiamenti dipendono dalle emozioni

Gli scienziati hanno rivelato cambiamenti nelle aree cerebrali responsabili al monitoraggio del cuore e delle emozioni. Si è studiata da vicino la sindrome di Takotsubo, un’insufficienza cardiaca acuta. Le cause di questa patologia sono ancora in parte incomprese. La causa si pensa sia stress emotivo o fisico, come quando si perde una persona cara. È l’Università di Aberdeen che ha individuato cambiamenti nelle zone del cervello in associazione alle emozioni di persone con sindrome di Takotsubo. Sono state riscontrate differenze nelle attività del cervello in zone dedite al controllo del battito cardiaco.

Per anni, abbiamo saputo che esiste un legame tra il cervello e il cuore, ma il ruolo che questo svolge in Takotsubo è stato un mistero. Per la prima volta, abbiamo rivelato cambiamenti nelle regioni del cervello responsabili del controllo del cuore e delle emozioni. Saranno necessari ulteriori lavori per determinare se questi cambiamenti causano la sindrome di Takotsubo. Speriamo che con ulteriori ricerche, possiamo determinare quali trattamenti sono i più efficaci.

Hilal Khan, dottore dell’Università di Aberdeen

Durante lo studio, gli scienziati hanno analizzato il cervello di 25 pazienti che avevano avuto la sindrome di Takotsubo nei giorni precedenti. Si sono misurati il volume del cervello, l’area della superficie e i segni di comunicazione tra differenti aree cerebrali. Poi, il confronto di tali risultati con pazienti di controllo appaiati per anni, sesso e condizioni di salute.

Gli studiosi hanno scoperto che le persone con Takotsubo avessero una diminuzione di connessioni nelle parti come talamo, amigdala, insula e nei gangli. Tali zone cerebrali controllano emozioni, linguaggio, ragionamento, risposta allo stress e battito del cuore. Così è successo anche per le dimensioni del talamo e dell’insula, diventati più grandi. Dall’altra il volume cerebrale era più piccolo rispetto alle persone sane. Gli studiosi proseguiranno i loro esperimenti sugli stessi individui analizzando l’evoluzione della sindrome di Takotsubo nel cervello.