Agatha: il nuovo titolo e logo della serie Marvel

Il panel della Marvel al San Diego Comic-Con 2022 è servito anche per avere dei nuovi contenuti sulla serie TV in sviluppo su Agatha, il personaggio visto all’interno di WandaVision. Durante il panel è stato rivelato il nuovo titolo e logo del telefilm. Il titolo è Agatha: Coven of Chaos.

Qui sotto trovate il logo della serie TV su Agatha.

A interpretare il personaggio di Agatha Harkness nella serie TV sarà l’attrice Kathryn Hahn. Il telefilm è stato descritto come una dark comedy, e le riprese inizieranno durante questo periodo invernale per portar ad una distribuzione su Disney+ per l’inverno 2023. A scrivere e fare da produttore al progetto è stato chiamato Jac Schaeffer, che ha già lavorato su WandaVision.

Parlando della sua impressione sullo show l’interprete protagonista ha dichiarato qualche tempo fa:

La serie è proprio come la sognavo e immaginavo. Posso dire che è pazzesco che tutto ciò sia accaduto dopo che ho avuto dei bambini. Inconsciamente credevo che dopo i figli sarebbe stata dura, e che avrei dovuto rivedere le mie ambizioni, ed invece si sono aperte ancora più porte.

