She-Hulk: Attorney at Law, nuovo trailer della serie Marvel per Disney+

Marvel rilascia, in occasione del Comic-Con di San Diego, un nuovo trailer per She-Hulk: Attorney at Law, la serieDisney+ in arrivo il 17 agosto.

24—Lug—2022 / 8:29 AM

Il nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law si apre con Bruce Banner che allena la cugina Jennifer Walters nell’utilizzare i suoi nuovi poteri da She-Hulk, per poi darci uno spaccato della sua vita da avvocatessa specializzata in superumani. La serie debutterà su Disney+ il 17 agosto.

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie, composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.

