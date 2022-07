Genshin Impact: al via un nuovo evento web con Primogem gratis e non solo

Hoyoverse ha lanciato un nuovo evento web di Genshin Impact, intitolato “Mesmerizing Dream at Sea“, che mette in palio le tanto bramate Primogem insieme a tante altre ricompense. L’evento è già attivo e sarà disponibile fino alle 23:59 del 31 luglio. Per partecipare sarà necessario aver raggiunto l’Adventure Rank 32.

Web Event "Mesmerizing Dream at Sea" Now Online: Take part to obtain Primogems and help Paimon recall her dream!

〓Event Duration〓

July 22, 2022 – July 31, 2022 23:59 (Server Time)

>>Click to Take Part in Event<<https://t.co/DzQk0txICF#GenshinImpact pic.twitter.com/nr0erdpT8X

