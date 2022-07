Facebook permette ora di creare dei Reel dai gameplay delle live

La piattaforma di Facebook continua ad aggiornarsi con novità anche per quel che concerne il settore del gaming, in questo specifico caso abbiamo a che fare con una novità riguardante la condivisione. Si parla della possibilità di passare in maniera veloce dalle clip ai Reel grazie alla feature in questione.

Dopo che il tutto è stato annunciato nel corso dello scorso mese, finalmente la compagnia ha di conseguenza avuto modo di implementare il tutto per tutti i partner. Si parla nello specifico della possibilità di tagliare le clip che si preferisce dai propri gameplay, realizzando dei Reel dalla durata massima di 60 secondi, che ovviamente vengono proposti in verticale.

Il tutto avviene per la possibilità di condividere velocemente clip e VOD dalla propria libreria Creator Studio, con il tutto che risulta particolarmente utile al fine di permettere ai creatori di contenuti di incrementare la propria visibilità.

Come spiegato dal colosso, la novità si occuperà di tutto, e sarà sufficiente recarsi alla scheda della condivisione al fine di condividere quanto realizzato con gli altri utenti, postandolo sulla propria pagina e aggiungendo anche eventualmente sticker, musica, GIF e non solo scaricando il tutto per poi ricaricarlo su Instagram.