Droni: arriva l’autostrada più lunga del mondo

Siamo nel Regno Unito, dove esiste l’autostrada per droni più lunga del mondo con ben 265 km. Un corridoio aereo realizzato appositamente per i droni.

L’Inghilterra vanta la prima autostrada per droni, la sua particolarità è la lunghezza: 265 km. Per questo sarà la prima autostrada per droni più lunga al mondo. È stata approvata dal governo inglese, rappresentando anche una grande spinta per l’aviazione di ultima generazione.

Al timone l’azienda inglese Altitude Angel, già specializzata nel trasporto aereo tramite droni. Ecco che Skyway è un’autostrada che collegherà paesi e città con droni e all’inizio sarà usata per individuare porti e strade. Serviranno due anni per completarla, legherà la città di Reading con Oxford, Cambridge e Milton Keynes. Skyway ha una differenza sostanziale, perché è aperta ai voli di qualsiasi operatore di droni con specifiche caratteristiche tecniche e di sicurezza. Inoltre, verrà usata la tecnologia detect-and-avoid di Altitude Angel per la prevenzione di collisioni a mezz’aria, consentendo agli aerei di volare in modo indipendente.

Inoltre, l’Inghilterra mira verso il trasporto attraverso droni della consegna veloce di farmaci per la chemioterapia, ma anche per quella dei vaccini in Africa. Inoltre, Royal Mail ha creato 50 rotte per far consegnare la posta ai droni. L’azienda Altitude Angel dichiara di voler estendere l’autostrada a Southampton (costa meridionale) e a Ipswich (costa orientale). Si prevede di far diventare tale tecnologia disponibile grazie a un accordo di licenza per creare simili corridoi in tutto il Regno Unito e altrove. Inoltre, il progetto di Skyway deriva da un insieme di finanziamenti pari a 273 milioni di sterline per il settore aerospaziale.

Che si tratti di un’azienda che fa logistica, fino alla polizia e alle consegne mediche di vaccini e campioni di sangue, c’è una reale richiesta per avere accesso a questo spazio aereo.

Chris Forster, direttore operativo della società di tecnologia aeronautica Altitude Angel