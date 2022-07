WhatsApp beta: ora è possibile nascondere a tutti il proprio stato online

La possibilità di nascondere il proprio stato online è un’estensione della possibilità di regolare un’impostazione simile sotto forma di stato “Ultimo accesso” con i contatti selezionati nella propria rubrica, e quell’opzione esiste da quasi un anno, ma si sta espandendo per includere la propria effettiva attività online. Fondamentalmente, questo significa che se si sta utilizzando attivamente WhatsApp, presto si sarà in grado di nascondere completamente il proprio stato online. All’inizio di questo mese, le prove hanno mostrato che la funzione sarebbe arrivata su iOS, ma sembra che i beta tester di Android siano i primi a ottenere la novità.

Secondo il WABetaInfo, la versione beta di WhatsApp 2.22.16.12 per Android dà la possibilità di nascondere completamente il proprio stato online da tutti o solo da contatti specifici, se si è iscritti alla beta di WhatsApp e aggiornato alla v2.22.16.12, è possibile trovare la funzionalità andando su Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso e online. Da qui è possibile vedere una nuova sezione “Chi può vedere quando sono online” sotto la sezione di stato “Chi può vedere il mio ultimo visto”. Questo può essere cambiato per consentire a “Tutti” di vedere quando si è online o imitare le impostazioni già impostate per “Ultimo accesso”.

Sebbene non sia completo il controllo, il collegamento al proprio stato “Ultimo accesso” semplifica il processo di configurazione dello stato online per i propri contatti WhatsApp, tuttavia vorremmo vedere ulteriori controlli e opzioni per i gruppi, in quanto sarebbero i benvenuti. Le opzioni sulla privacy all’interno di WhatsApp non sono così abbondanti, quindi questa è un’aggiunta accurata che sarà sicuramente utile a molti che vogliono nascondere il proprio stato all’interno dell’app di messaggistica.