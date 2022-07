Offerte Amazon: OnePlus Nord 2 5G disponibile in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare lo smartphone OnePlus Nord 2 5G a un prezzo che risulta nettamente scontato per il dispositivo in questione, considerando che si ha modo di mettere mano sul tutto fruendo dell’offerta a tempo limitato garantita dal colosso dell’E-Commerce.

Si parla nello specifico di un prezzo di 359,14€, il quale arriva grazie a uno sconto che ammonta esattamente al 28%, almeno per quel che concerne la versione da 256 GB, seppur sia presente una riduzione anche per quella da 128 GB. Entrambe possono essere acquistate fruendo della spedizione veloce e gratuita garantita dalla piattaforma di Amazon Prime.

Lo smartphone in questione si presenta con all’interno il SoC Dimensity 1200, con un display AMOLED da 6,43” con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 90 Hz, utile al fine di rendere il device in questione particolarmente fluido mentre lo si utilizza, mentre non manca una batteria da 4.500mAh, in grado di caricarsi totalmente in solamente 30 minuti.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto in quesitone, avendo di conseguenza modo di fruire dell’ottimo sconto presentato da Amazon, per quel che concerne entrambe le versioni attualmente proposte del OnePlus Nord 2 5G.

