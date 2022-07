MIUI 14 svelata da Xiaomi ad agosto?

Con Android 13 che dovrebbe venire rilasciato da parte di Google nel corso del prossimo mese, siamo in attesa di novità da parte di Xiaomi per quel che concerne le novità della MIUI 14, interfaccia che dovrebbe avere modo di migliorare le potenzialità della compagnia ancora una volta.

Il tutto è stato ritrovato grazie alle note pagine di Xiaomiui, sempre pronte a scoprire novità per quel che concerne il colosso cinese, il quale si sarebbe lasciato già sfuggire il nome di MIUI 14, ovviamente alquanto prevedibile, considerando che la compagnia usa sempre la stessa serie di nomi per le proprie interfacce.

A quanto pare, come spiegato da Xiaomiui e ripreso da Gizmochina, si parlerebbe di un reveal già nel corso del mese di agosto 2022, il che sottolinea di conseguenza che la compagnia dovrebbe avere modo di approfondire il tutto nel giro di davvero poco tempo.

A quanto pare, il colosso dovrebbe annunciare assieme alla sua nuova interfaccia anche il fatto che i Mi 10 non riceveranno ulteriori aggiornamenti, seppur anche in questo caso non ci siano conferme precise in tal senso, e dovremo di conseguenza avere modo di scoprire ulteriori dettagli grazie alla compagnia.