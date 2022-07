For All Mankind rinnovato per una quarta stagione

Apple TV+ ha annunciato che la serie For All Mankind è stata rinnovata per una quarta stagione. La produzione inizierà a breve.

Apple TV+ ha approfittato della platea del San Diego Comic-Con 2022 per annunciare il rinnovo per una quarta stagione di una delle sue serie di punta: stiamo parlando di For All Mankind. La produzione della nuova stagione inizierà il mese prossimo.

Nonostante For All Mankind sia stato già rinnovato per una quarta stagione, la serie TV deve ancora concludere con gli episodi della terza stagione. L’ultima puntata arriverà sulla piattaforma streaming il 12 agosto.

La terza stagione è ambientata vent’anni dopo l’arrivo dell’uomo sulla Luna, con gli Stati Uniti equipaggiati per approdare su Marte. Ma le vicende che portano gli astronauti americani a colonizzare il Pianeta Rosso vengono fortemente condizionate dalle questioni politiche sulla Terra, in particolare con la corsa al Senato americano durante l’anno 1986.

Il cast di protagonisti di For all Mankind comprende Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey W. Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt. Mentre tra i nuovi ingressi nel cast troviamo anche Edi Gathegi, che interpreta il personaggio Dev Ayesa.

La serie For All Mankind ha fatto il suo esordio su Apple TV+ nel 2019.

