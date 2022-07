Tutto Chiede Salvezza: teaser della serie Netflix in arrivo a ottobre

Tutto Chiede Salvezza, la serie liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020) e diretta da Francesco Bruni, arriva a Ottobre, solo su Netflix, che ha rilasciato oggi il primo teaser trailer.

Si tratta di una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

Questa la sinossi:

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico. Li imparerà, con l’aiuto dei “cinque pazzi con cui ha condiviso la stanza”, quanto l’accettazione di se stessi e degli altri possa creare legami e relazioni profonde, in un vero e proprio diario di formazione e crescita.

