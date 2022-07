Offerte Amazon: la storia dell’MCU disponibile in super sconto

Grazie alle offerte di Amazon è possibile mettere mano sul box completo che racconta la storia del Marvel Cinematic Universe in formato cartaceo, il quale prende il nome di The Story of Marvel Studios (o la storia dei Marvel Studios).

Il cofanetto in questione si presenta nello specifico a un prezzo di 107,38€, il quale risulta a dir poco scontato considerando le potenzialità del gioiellino da collezione in questione, il quale in genere può essere acquistato a un prezzo che risulta nettamente più alto.

Dall’arrivo di Iron Man nel 2008, a Spider-Man: Far From Home del 2019, il box in questione narra di conseguenza l’intero universo cinematico targato Marvel, ed è di conseguenza ottimo sia per chi è appassionato delle opere in questione e vuole fare un grosso ripasso e sia per chi si approccia al tutto in questo momento.

Il link a cui potete accedere qui di seguito permette di mettere mano sul prodotto in questione permettendo quindi agli utenti di fruire dello sconto in questione, il quale ovviamente potrebbe non durare ancora per molto tempo, e va di conseguenza preso al volo per tutti coloro che vogliono acquistare il box in questione.

