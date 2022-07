Offerte Amazon: gioco da tavolo The Goonies Never Say Die disponibile in sconto

Il gioco da tavolo esclusiva di Amazon The Goonies: Never Say Die è attualmente disponibile con uno sconto in esclusiva per la piattaforma.

Sfruttando le offerte di Amazon è possibile mettere mano sul gioco da tavolo The Goonies Never Say Die realizzato da Funko Games a un prezzo che risulta nettamente scontato se si considera le varie offerte proposte per il prodotto in questione.

Parliamo nello specifico di un prezzo che attualmente ammonta solamente a 36,30€, con una leggera riduzione rispetto al totale di conseguenza, seppur il prodotto si sia proposto spesso anche a oltre 50€, e può di conseguenza risultare ottimo avere modo di fruire della produzione sul titolo.

L’avventura pericolosa in questione permette di avere a che fare con trappole e caverne piene di tesori, dove un giocatore impersona Goondocks Master, controllando i nemici temibili, dalla famiglia fuorilegge, i Fratelli, al leggendario pirata One-Eyed Willie e gli altri Mikey, Mouth, Chunk, Dati e Bradipo, dovendo risolvere puzzle cooperando.

Il link che trovate qui di seguito permette di acquistare The Goonies Never Say Die fruendo del prezzo scontato grazie alla piattaforma di Amazon, in quanto si tratta anche di un’esclusiva per il colosso dell’E-Commerce, di sicuro da prendere al volo prima che ci si trovi davanti a un ulteriore rialzo.

