Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo: anteprime e concorso di UCI Cinemas

L’8, il 9 e il 10 agosto, nelle multisala del Circuito UCI Cinemas, arrivano le anteprime di Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo, il lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures nuovo episodio della mitica saga Cattivissimo Me. In occasione dell’attesissimo sequel/prequel, il Circuito UCI Cinemas lancia un concorso riservato a chi acquisterà online il biglietto per assistere alle anteprime previste o alle proiezioni dal 18 al 28 agosto.

Registrando entro il 5 settembre 2022 sul sito https://minions2.ucicinemas.it/ il codice promo SF che sarà ricevuto via mail entro 3 giorni dalla data di acquisto, i fan dei Minions potranno partecipare all’estrazione di un divertentissimo kit di gadget tecnologici ispirati al film per diventare i cattivi n°1 al mondo. I fortunati vincitori potranno:

Trasformare la propria casa in un covo super high-tech con la smart tv HD da 50 pollici, la soundbar e una console per videogiochi con due controller;

Progettare il prossimo colpo con un tablet da 10,2 pollici da 64gb e un set di walkie-talkie;

Sconfiggere i propri avversari con un set di laser tag e completare la propria tana con un giradischi retrò ispirato agli anni ’70 e una fotocamera istantanea.

Per partecipare all’iniziativa è necessario acquistare i biglietti su uno dei canali di vendita online di UCI Cinemas: tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. Il biglietto acquistato online sarà nominativo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Sono validi per il concorso anche i biglietti acquistati online con Family Price, l’iniziativa che alza fino ai 14 anni la soglia di età per usufruire della fascia di prezzo ridotta per l’acquisto dei biglietti. Inoltre per chi possiede la Skin Family, ovvero la carta fedeltà dedicata alle famiglie, il Family Price è ancora più vantaggioso e consente agli adulti di pagare la stessa tariffa riservata ai bambini.

Sinossi del film:

Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru è solo un dodicenne di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto— un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere- uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il famigerato super gruppo di cattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader- illeggendario lottatore Wild Knuckles – Gru, loro fan sfegatato, si reca a un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 inizialmente non sono impressionati dall’aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare ritrovandosi a essere improvvisamente il mortale nemico dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions cercano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che finalmente scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell’aiuto degli amici.

