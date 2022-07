Mario Strikers: Battle League Football, update 1.1.0 disponibile: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Mario Strikers: Battle League Football si aggiorna con l’update 1.1.0 che introduce due nuovi personaggi e apporta tutta una serie di modifiche e correzioni, che potete visualizzare a questo indirizzo. Con il nuovo aggiornamento vengono aggiunti ai personaggi giocabili anche Tipo Timido e Daisy ed il suo ipertiro, che potete ammirare nel tweet qui sotto.

Ecco la Spirale di margherite! pic.twitter.com/rBSuZ03Ayx — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 20, 2022

L’update gratuito aggiunge anche un nuovo stadio, “Rovine del Deserto”, da utilizzare in ogni modalità di gioco, e un nuovo set di equipaggiamento, il Set Cavaliere incentrato su Forza e Tiro. Nintendo ha inoltre confermato che questo sarà solo il primo dei tanti aggiornamenti in arrivo per Mario Strikers: Battle League Football: entro la fine dell’anno ne saranno pubblicati altri due, con altri personaggi, stadi e set in arrivo.

Annunciato durante il Nintendo Direct di febbraio, il terzo episodio della serie calcistica con protagonista l’idraulico italiano ci permetterà di lanciarci in frenetiche partite cinque–contro-cinque simili al calcio in cui l’attacco si fonda molto sul dribbling, sui contrasti e sui tiri speciali. Nel gioco rivestirà un’enorme importanza anche l’equipaggiamento, che andrà ad influire sulle statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi, oltre che sull’aspetto.

Mario Strikers: Battle League Football è disponibile in esclusiva su Nintendo Swicth.

Leggi anche: