Lidl ora propone anche un’auto elettrica a noleggio: è piccola, ultra-economica e fa 300Km con una ricarica

In Germania Lidl consente ai suoi clienti di noleggiare una piccola auto elettrica ad un prezzo estremamente vantaggioso. Succederà anche in Italia?

Scordatevi delle sneaker ‘da collezione’. Il gadget definitivo della Lidl è un’auto elettrica. La piccola Elaris Finn è un’auto elettrica ultra-economica prodotta da un’azienda cinese. La catena di supermercati consentirà ai suoi clienti di prenderla con una sorta di abbonamento da 222 euro al mese.

L’iniziativa, almeno per il momento, riguarda esclusivamente il mercato tedesco. Per richiedere la Elaris Finn è sufficiente avere un account Lidl Plus e, quindi, accedere all’apposito portale Leke2Drive. Like2Drive è una società tedesca specializzata nel noleggio di automobili.

La Elaris Finn è una vettura elettrica a 2 porte, un po’ come le Smart Fortwo. Pensate che misura appena 2,8 metri. Il motore elettrico è da 48CV e il veicolo può raggiungere una velocità massima di 115Km, che è più che adeguata per l’uso in città. La vettura, grazie alla sua batteria da 32kWh, è in grado di effettuare circa 300Km con una singola ricarica.

Normalmente la piccola auto elettrica viene proposta ad un prezzo di 269 euro, ma i soci del programma fedeltà della Lidl possono ottenerla al vantaggioso prezzo di 222 euro.

Non è il primo passo della Lidl nel mondo dell’automotive. La collaborazione con Like2Drive va avanti ormai da più di un anno. Nel 2021 la catena di supermercati aveva riservato ai suoi soci un’offerta speciale, questa volta dedicata alla vettura Nissan Leaf. Morale? Fu un successo: le vetture scontate andarono esaurite in pochissimo tempo, tant’è che Lidl e Like2Drive furono costrette a creare una (lunga) lista d’attesa per soddisfare il maggiore numero di clienti possibile. Peraltro, l’abbonamento include anche le spese di assicurazione e manutenzione. Un affare.