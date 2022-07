Inizi del XX secolo: filmati storici di una giornata in spiaggia

Un video ritrae una giornata in spiaggia agli inizi del XX secolo, in Normandia, sulla spiaggia di Étretat e Le Tréport.

Se scottature e sabbia sono gli unici ostacoli relativi alla tua giornata in spiaggia, ritieniti allora una persona super fortunata. Pensa che un secolo fa avresti dovuto affrontare chissà cosa per mettere i piedi nell’acqua di mare. Per renderti conto di quanto era diversa da oggi una giornata in spiaggia, guarda questo video.

Il video probabilmente è stato girato in un periodo storico che va dal 1896 al 1906 in Francia. Precisamente in Normandia, sulla spiaggia di Étretat e Le Tréport. Si nota un miglioramento dello stile di abbigliamento dei bagnanti.

Prima dell’invenzione del bikini, le donne portavano diversi strati di abbigliamento addosso, quando andavano al mare. Indossavano calze, pantofole e abiti di lana. Un tale abbigliamento era rischioso per l’epoca. I bagnanti si mettevano il costume, in pratica, in cabine da bagno. Vi erano capanne chiuse che facevano da armadio e anche da mezzo di trasporto, diciamo un vantaggio. Una volta che la donna si era cambiata nel suo costume da bagno all’interno, la capanna-cabina veniva arrotolata e portata fino a riva, dove c’era l’acqua e poteva sbarcare direttamente.

Il video mostra come fare una vacanza al mare nei primi del Novecento. Ci sono però anche gli aspetti sgradevoli, come la proliferazione del reflusso di acque grezze al largo, anche se non sono state riprese dal filmato. Ecco che quest’aspetto diventa uno svantaggio che rende certamente non idilliaca una giornata al mare.