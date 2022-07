Il Tesla Cybertruck arriverà nel 2023 “se tutto va bene”. Parola di Elon Musk

Elon Musk riaccende le speranze degli appassionati. In occasione dell’ultima conferenza stampa dedicata ai risultati finanziari del trimestre appena concluso, il miliardario ha annunciato che la produzione dell’atteso Tesla Cybertruck potrebbe prendere il via a metà dell’anno prossimo.

Sono passati ormai quasi tre anni dalla presentazione dell’avveniristico – e colossale – pick-up. In origine il Tesla Cybertruck sarebbe dovuto entrare in commercio nel 2021, ma il suo lancio è stato continuamente posticipato. Tesla ha dovuto più volte mettere mano al design del veicolo: il prototipo mostrato nel 2019 aveva più di qualche problema e non poteva di certo essere omologato così. E dal 2021 si è iniziato a parlare del 2022. Ma poi si è messo di mezzo il Covid-19 e tra quello e l’inaugurazione di ben due Gigafactory (con una terza in arrivo), il Cybetruck è rapidamente sceso nella lista delle priorità di Tesla.

Così arriva una nuova (possibile) data: il Tesla Cybetruck arriverà dopo la prima metà del 2023. Ma perfino Elon Musk non è sicuro nemmeno di questa data, tant’è che annunciandola si fa scappare un «hopefully». Insomma, se tutto va bene la data è quella, poi chissà.

All’epoca della sua presentazione, non esisteva nulla del genere sul mercato. Non c’era un altro pickup elettrico dalle proporzioni titaniche sul mercato. Ma nel frattempo le cose sono cambiate e perfino questo atipico segmento del mercato si sta rapidamente saturando grazie all’offerta delle case automobilistiche rivali (e non solo). Ford ha il suo F-150 Lightning, Rivian l’R1S e General Motors il suo Hummer EV.

Durante la conferenza stampa, Elon Musk non è entrato nei dettagli dell’attuale fase di progettazione del Cybertruck. Non sappiamo se la casa automobilistica ha ultimato tutto ciò che c’era da ultimare, o se al contrario ci sono ancora delle incombenze da sbrigare prima di poter lanciare sul mercato una versione omologabile del fuoristrada elettrico.