Il Google Pixel 6 ora può vestire i panni delle tartarughe ninja grazie ai nuovi case di Dbrand

I Pixel 6 ora possono vestire i panni delle tartarughe ninja. Merito della collezione di case di Dbrand ispirata alle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Dbrand ha realizzato alcuni case in silicone per il Pixel 6 che sfruttano il peculiare design dello smartphone di Google, con un risultato piuttosto azzeccato e divertente. Il modulo fotografico in rilievo e sviluppato orizzontalmente diventa, infatti, lo spazio perfetto per replicare le colorate bandane delle tartarughe ninja.

Si può scegliere, a piacere, tra quattro diverse versioni, tanto quanti i protagonisti del cartone animato / fumetto: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafaello. Il case a tema Teenage Mutant Ninja Turtles è disponibile anche per il nuovo Google Pixel 6a.

Non è chiaro se Dbrand abbia collaborato ufficialmente con i detentori dei diritti delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Il logo utilizzato per promuovere il lancio della collezione è pressoché identico a quello del cartone. Ci stupirebbe se lo avessero creato senza sentire i legittimi proprietari del marchio, sarebbe stato un azzardo non da poco.

Ma non sarebbe nemmeno la prima volta. Alcuni mesi fa Dbrand era stato querelato per violazione della proprietà intellettuale per via di un case per PS5 presentato un anno fa.

Sta di fatto che i case ispirati alle tartarughe ninja sono già disponibili per il preordine ad un prezzo suggerito di 24,95 dollari.