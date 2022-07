I Am Groot: trailer della miniserie animata per Disney+

La serie animata in CGI I Am Groot arriverà su Disney+ il 10 agosto: ecco il trailer ufficiale, direttamente dal San Diego Comic-Con.

Nuova perla dal San Diego Comic-Con, questa volta made in Marvel: parliamo del primo trailer de I Am Groot, miniserie animata in computer grafica in cinque episodi, che vedranno protagonista l’amatissimo alberello umanoide de I Guardiani della Galassia.

Check out this new poster for Marvel Studios' #IAmGroot. All Original shorts start streaming August 10 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7P9EDPVIVt — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

Parlando del personaggio di Groot il regista James Gunn ha dichiarato qualche tempo fa:

La personalità di Groot era un qualcosa che si trovava già messa nero su bianco sopra la pagine della sceneggiatura, ma ce ne dimenticavamo mentre si stava girando il primo film. Ma ora tutti conoscono Groot a tal punto da averne maggiore consapevolezza, anche da parte nostra sul set quando giriamo le scene, e ci rendiamo conto che Baby Groot è presente tutto il tempo. Penso che sia un personaggio veramente ben scritto, soprattutto rispetto al primo Groot. Non che prima fosse scritto male, ma ora sicuramente è più completo.

Non è stato rivelato granché sulla trama di questi corti, che saranno canonici ma, a differenza dell’Holiday Special, dovrebbero solo essere buffi siparietti con gli amati personaggi spaziali Marvel.

