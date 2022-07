Huawei P60 in arrivo nel 2023 con SoC Kirin 9100 a 14nm?

Nel corso del tempo, Huawei si è trovata ad avere diverse limitazioni per quel che concerne il mercato degli smartphone, specialmente dopo che ha visto un declino in seguito alla multa arrivata da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, non è ancora finita e anzi sembra che il colosso sia finalmente pronto per tornare all’azione.

Parliamo nello specifico del nuovo dispositivo flagship che la compagnia dovrebbe rilasciare nel giro di qualche tempo, il quale dovrebbe prendere il nome di Huawei P60, e dopo che la partnership fra Huawei e TSMC si è rotta dovrebbe presentare un SoC targato Kirin.

Stando a quanto spiegato da parte di HuaweiCentral, sembra che il dispositivo si chiamerà Kirin 9100 e che avrà un processo produttivo alquanto arretrato, in quanto si tratta nello specifico di 14nm, seppur al momento non ci siano dettagli per quel che concerne le sue specifiche tecniche e funzionalità.

Al momento si tratta in ogni caso di voci di corridoio non ancora confermate, e di conseguenza non sappiamo sé e e quando ci troveremo davvero a vedere un Huawei P60 con questo chip all’interno, seppur si parli nello specifico di un debutto che dovrebbe avvenire nel corso del 2023.