Harley Quinn: Christina Ricci sarà la voce del personaggio in una serie podcast su Spotify

La serie podcast Harley Quinn and The Joker: Sound Mind avrà come voce per la protagonista un’interprete d’eccezione: stiamo parlando di Christina Ricci che darà vita ad Harley Quinn. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Warner Bros. e DC Comics, con la serie che è stata scritta da Eli Horwitz (Homecoming), che offrirà nuove storie raccontate dal punto di vista degli iconici villain.

Nella serie podcast Harley Quinn and The Joker: Sound Mind il personaggio doppiato da Christina Ricci inizierà il suo percorso nei panni della dottoressa Harleen Quinzel, impegnata a lavorare presso l’Arkham Asylum, e che è intenzionata a prestare supporto ai pazienti della struttura, compreso il Mister J di cui resterà vittima, incastrata in un gioco psicologico e sentimentale pericoloso.

Il cast vocale de progetto vedrà Billy Magnussen (No Time To Die, I Molti Santi del New Jersey) che darà voce alla figura di Joker, mentre Justin Hartley (This Is Us) farà Bruce Wayne. I produttori esecutivi sono Julie McNamara, Liz Gateley e Rachel Wolf, mentre la regia è affidata a Eli Horowitz. A scrivere la serie sono stati Eli Horowitz, Matthew Derby e Rachel Khong.