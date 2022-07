Gotham Knights: nuovo trailer dedicato a Batgirl dal San Diego Comic Con

Gotham Knights torna a mostrarsi in occasione del San Diego Comic Con con un nuovo trailer dedicato a Batgirl, uno dei quattro personaggi giocabili appartenenti alla batfamily. Il filmato che trovate qui sotto mostra Batgirl in azione mentre sfodera tutta una serie di combo, abilità, gadget e altre armi speciali.

Combattente altamente addestrata ed esperta codificatrice e hacker di computer, Batgirl potrà contare sulla sua arma caratteristica, il tonfa, insieme a una feroce combinazione di kickboxing, capoeira e jiu-jitsu, per abbattere i nemici potenti, persino il doppio della sua taglia. Gotham City avrà anche perso il suo giustiziere, ma Batgirl sembra essere più determinata che mai a prendere il suo posto e a mantenere la città al sicuro. Il video ci ricorda anche che preordinando Gotham Knights abbiamo modo di ottenere la skin 233 Kustom per la Batcycle.

Annunciato in occasione del DC Fandome 2020, Gotham Knights ci permetterà di prendere il controllo di quattro eroi, Robin, Nightwing, Batgirl e Redhood. Potremo giocare sia in single player che in cooperativa a due giocatori e affrontare le missioni contro la Corte dei Gufi.

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre 2022 su PC, Xbox Series X|S e PS5.

