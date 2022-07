Samsung Galaxy S22 FE cancellati ufficialmente per la carenza di chip?

Sembra che a quanto pare potremmo non sentire mai novità da parte di Samsung in merito ai Galaxy S22 FE, dispositivi non ancora annunciati da colosso e che potrebbero non vedere mai la luce. A dirla tutta, dei presunti device in questione si parla ormai da molto, tuttavia non sappiamo se i report che li vedono arrivare nel giro do qualche mese risulteranno veri.

Dopo un’ottima accoglienza per quel che concerne gli S20 FE, con invece le Fan Edition degli S21 che non hanno colpito nel segno a detta di molti utenti, il colosso avrebbe di conseguenza accantonato totalmente l’idea di permettere agli utenti di mettere mano sui prossimi FE.

Come spiegato sulle pagine di 9to5Google, The Elec spiega infatti che gli obiettivi a breve termine del colosso sarebbero altri, con gli S22 FE che verrebbero sacrificati per via della carenza di scorte.

Pare infatti che i chip destinati alla nuova serie stiano venendo invece impiegati per la serie S22 principale, nello specifico per gli S22 Ultra, su cui Samsung avrebbe deciso di investire molto, ottenendo di conseguenza dei benefici a breve termine a discapito degli S23. Non è ovviamente detto che la situazione non cambi in futuro e non si tratta ancora di informazioni confermate.