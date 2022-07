L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti: trailer e poster della serie animata Netflix

È tornato Rilakkuma! E questa volta fa visita, coi suoi amici, a un parco divertimenti. Chissà cosa succederà? La serie Netflix L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 agosto, solo su Netflix: ecco il trailer e i coloratissimi poster ufficiali.

Questa serie racconta nei dettagli un’intensa giornata di Rilakkuma e dei suoi amici in un parco che sta per chiudere i battenti. Qui dovranno gestire un imprevisto e affrontare le persone coinvolte. Ai personaggi di “Rilakkuma and Kaoru” se ne uniranno di nuovi, con personalità uniche.

Insieme a Kaoru, doppiata da Mikako Tabe nella versione originale e apparsa per la prima volta in Rilakkuma and Kaoru, Rilakkuma, Korilakkuma e Kiiroitori vanno a giocare in un parco dei divertimenti che sta per chiudere, dove fanno varie esperienze e incontrano diverse persone.

Gli otto episodi da 15 minuti della serie ritraggono la dinamica vita quotidiana di questo gruppo di amici. Questa nuova produzione in stop motion è sceneggiata da Makoto Ueda e Takashi Sumita della compagnia teatrale Europe Kikaku. Prodotta da Dwarf e San-X, la serie è diretta da Masahito Kobayashi dello studio Dwarf.

