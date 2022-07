John Wick 4: prima foto ufficiale dal film con Keanu Reeves

Manca ancora parecchio al 23 marzo 2023, data in cui dovrebbe arrivare nei cinema John Wick 4, nuovo episodio della saga action con protagonista Keanu Reeves, ma dopo alcuni video e immagini promozionali (nonché leak dai set) arriva finalmente una prima foto ufficiale diramata direttamente dall’account ufficiale del film su Twitter.

And so it begins… #JW4 pic.twitter.com/xBgHCRWqJf

— John Wick (@JohnWickMovie) July 21, 2022