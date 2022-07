Il fondatore di Netflix: “la TV tradizionale morirà nell’arco di 5 anni, massimo 10”

Secondo il CEO e fondatore di Netflix, la TV tradizionale ha ormai i giorni contati. Non si torna indietro al modello dello streaming on-demand?

Secondo il CEO e fondatore di Netflix, la TV tradizionale ha ormai i giorni contati. Un modo come un altro per dire che non si torna indietro al modello dello streaming on-demand.

Reed Hastings ne ha parlato in occasione dell’ultima conferenza dedicata ai risultati finanziari raggiunti durante il secondo trimestre del 2022. In quell’occasione i dirigenti di Netflix hanno annunciato di aver perso quasi 1 milione di utenti, che si sommano ai 200mila abbonati persi ad inizio 2022.

Il dato, ad ogni modo, è almeno in parte una buona notizia. Netflix si aspettavano un emorragia di almeno 2 milioni di iscritti.

Contestualmente Netflix ha anche annunciato di voler rilanciare la piattaforma con un mix di iniziative. Dalla lotta alla condivisione delle password – attualmente oggetto di diversi test in Sudamerica – alla creazione di proprietà intellettuali di primo piano. “Vogliamo creare qualcosa di simile a Star Wars e Harry Potter”, hanno spiegato i manager della piattaforma.

E poi la certezza che la TV sia ormai un fossile del passato. I rivali da tenere a bada non sono più le TV via cavo, né quelle satellitari come Sky. Piuttosto Netflix dovrà concentrarsi sul rimanere competitivo rispetto all’agguerrita concorrenza di Disney+, Apple TV+, HBO Max, Peacock e compagnia.

“La TV lineare sarà morta in 5 anni, massimo dieci anni”, ha detto Reed Hastings.

Riprendendo la dichiarazione del fondatore di Netflix, The Verge ha scritto che effettivamente la televisione americana non se la sta passando poi così bene. Basti pensare che una serie come Grey’s Anatomy è passata da una media di 20 milioni per episodio a circa 4 milioni.

Tuttavia la TV tradizionale è… beh… gratis. Non devi pagare una connessione ad internet e poi anche un abbonamento (o addirittura 12 abbonamenti). Basta accendere la televisione e, a patto di aver una buona antenna, è possibile accedere a tantissimi contenuti di qualità. Contenuti che Netflix sta tentando disperatamente – e con fatica – di replicare e catturare

scrive Alex Cranz sulle pagine del sito americano. Per poi aggiungere che The Office, Friends e lo stesso Grey’s Anatomy sono contenuti nati sulla TV tradizionale, eppure continuano ad essere anche alcune delle serie TV più viste sulla stessa Netflix, nonostante tutti i soldi spesi in produzioni originali.