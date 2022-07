FIFA 23: disponibile il pre-order di tutte le edizioni su Amazon

Amazon permette a tutti gli utenti di procedere con il pre-order del nuovo titolo a tema calcistico FIFA 23, il quale è stato annunciato nella giornata di ieri e si prepara a giungere sugli scaffali esattamente il 30 settembre, in tutte le sue edizioni come sempre di certo non poco varie.

La nuova simulazione calcistica di Electronic Arts si presenta per PS4 e PS5 in pre-order a 69,99€ e 79,99€ per quel che concerne l’edizione next-gen, con la old-gen che si trova quindi a costare di meno. Non manca ovviamente la possibilità di fruire della spedizione ad Amazon Prime.

Fra maggiore supporto al calcio femminile e e la tecnologia Hypermotion 2 pensata al fine di migliorare l’esperienza, il titolo in questione sembra pronto a risultare un’ottima offerta per tutti gli utenti, seppur si tratterà dell’ultimo capitolo di FIFA targato EA per come lo conosciamo.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di poter procedere con il pre-order del titolo in questione nell’edizione che preferite, con le altre all’infuori di quella base che come indicato forniscono ovviamente dei cospicui e convenienti bonus in-game grazie ai FIFA Points.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.