Asteroid City: tutti i dettagli del nuovo film di Wes Anderson

Sono stati rivelati diversi dettagli riguardo al prossimo film di Wes Anderson, che s’intitolerà Asteroid City. Si tratta di un lungometraggio ambientato nel 1955 in una piccola città degli Stati Uniti, ed i protagonisti saranno Jason Schwartzman e Scarlett Johansson.

La distribuzione internazionale di Asteroid City è stata affidata alla Universal, con il film che sarà scritto e diretto dallo stesso Wes Anderson. La storia è stata scritta da Anderson con Roman Coppola. Al centro del lungometraggio ci saranno delle persone che si recheranno in una città desertica degli Stati Uniti nel 1955 per un raduno dedicato all’osservazione delle stelle.

La sinossi ufficiale descrive Asteroid City come:

Una meditazione poetica sul significato della vita. Il film racconta la storia di una finta cittadina americana che si trova in una zona desertica, e che nel 1955 ospiterà un raduno per l’osservazione delle stelle. Sarà questa l’occasione per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione scolastica che mischierà commedia, dramma, romanticismo e altro.