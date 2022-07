Xbox annuncia l’arrivo di Discord su console

Come annunciato in via ufficiale, Discord è pronto a giungere su Xbox One e Xbox Series X/S, con una vera e propria integrazione completa.

Come annunciato in via ufficiale dalla divisione Xbox, la piattaforma di Discord è finalmente pronta a giungere sulle console da gioco di Microsoft. Parliamo proprio nello specifico del software che permetterà agli utenti di effettuare chiamate e comunicazioni di ogni tipo con gli altri utenti direttamente dalle proprie console.

Il tutto risulta già disponibile per i membri che fanno parte del programma beta degli Insider, ma come spiegato si tratta semplicemente di un processo utile finché Microsoft si trova a condurre dei test prima che ci si trovi davanti a un’implementazione completa, la quale avrà di conseguenza modo di giungere nel giro di qualche tempo.

L’app in questione risulta perfetta sia per chi desidera comunicare in-game, anche in ambito Esports, viste le sue ottime potenzialità, e sia per chi vuole conoscere nuove community e restare informato in merito a determinati argomenti, con la possibilità di fruire del tutto in maniera totalmente gratuita.

Tutti i passaggi necessari sono stati spiegati dalla compagnia, con la necessità di connettere il proprio account Xbox a Discord dalle connessioni al fine di accedere alle impostazioni, mostrando poi la propria gamertag e abilitando l’opzione per entrare su Xbox e trasferire l’audio sulla console.