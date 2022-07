The Last of Us Parte 1: trapelano immagini e dettagli su gameplay e modalità grafiche

Su ResetEra, sono apparse immagini e altri dettagli sulle presunte caratteristiche di The Last of Us: Parte 1, il remake del capolavoro di Naughty Dog per PS5 e PC.

Nella notte sono spuntata sul forum di Resetera una serie di immagini e dettagli sulle presunte caratteristiche di The Last of Us: Parte 1.Gran parte del materiale, che includeva anche un video della sequenza introduttiva del gioco, è stato poi rimosso dal leaker, ma restano le numerose informazioni riportante riguardanti gameplay e modalità grafiche del gioco.

L’autore del leak ha dichiarato che il nuovo rifacimento per PS5 e PC del titolo di Naughty Dog non presenterà sostanziali modifiche al gameplay rispetto all’originale, ma solo dei miglioramenti per quanto concerne animazioni e comparto audio. Inoltre, il gioco supporterà il VRR e presenterà due diverse modalità grafiche: la “Gameplay Mode” con risoluzione a 4K e frame rate a 40 fps e la “Dynamic Mode” con risoluzione a 4K e frame rate a 60 fps. Infine, il leaker ha confermato che il gioco includerà numerose opzioni per l’accessibilità, esattamente come visto in The Last of Us: Parte 2.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us: Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.

Leggi anche: