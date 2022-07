Stranger Things 4: l’esilarante trailer con Aldo, Giovanni e Giacomo

Ecco l'esilarante fake trailer in cui Aldo, Giovanni e Giacomo diventano protagonisti di Stranger Things 4.

Amarcord Produzioni ha pubblicato un trailer fake in cui Stranger Things 4 s’incrocia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Non è la prima volta che questo canale propone mash-up di grandi film e serie TV con i tre celebri comici, ed il risultato che ne è venuto fuori è esilarante.

Ecco il trailer che incrocia Aldo, Giovanni e Giacomo con Stranger Things 4.

Nel filmato possiamo vedere chiamati in causa diversi celebri film del trio comico, tra cui l’iconico Tre Uomini ed una Gamba che diventa centrale sin dall’inizio, con Max che si trova a piangere sulla tomba del tanto amato cagnolino Ringhio.

Ricordiamo che il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things è uscito l’1 luglio. In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

