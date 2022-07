Spider-Man: No Way Home, confermato l’arrivo anche nei cinema italiani il 18 settembre

La versione estesa di Spider-Man: No Way Home, detta The More Fun Stuff Version, arriverà anche nei cinema italiani a partire dal 18 settembre.

Gli stratosferici incassi di Spider-Man: No Way Home hanno spinto Sony Pictures a portare al cinema una singolare edizione estesa del film, dal sottotitolo “The More Fun Stuff Version”, inizialmente prevista solo per il Nord America ma, ora, confermata anche per molti altri mercati in giro per il mondo, tra cui il nostro paese, dove arriverà il 18 settembre.

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! 🕸 📆 pic.twitter.com/IUTIzTwHbB — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) July 19, 2022

Non dobbiamo aspettarci un nuovo montaggio particolarmente esteso o chissà che sorprese: questa nuova versione del film dovrebbe contenere scene aggiuntive ed estese di natura ilare o celebrativa, senza intervenire sulla trama.

Questa la sinossi del film, attualmente disponibile in Home Video, in digital download e compreso nell’abbonamento a Netflix:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

Leggi anche: