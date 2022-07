Meteorite marziano: scoperta l’origine di uno dei più antichi

20—Lug—2022 / 8:32 AM

Il luogo originario di uno dei più antichi meteoriti marziani è una roccia formatasi sul pianeta rosso. Risale a 4,5 miliardi di anni fa, venne eliminata nello spazio da un violento impatto di circa 10 milioni di anni fa. Poi il meteorite arrivò sulla Terra. A scoprirlo è stato un gruppo internazionale di ricercatori con al vertice Anthony Lagain dell’università australiana Curtin.

Tutto è iniziato nel 2011 quando c’è stata l’identificazione di un meteorite dal nome Black Beauty nel Sahara occidentale. Era un frammento di 300 grammi di breccia basaltica proveniente da Marte che risaliva a 4,5 miliardi di anni fa. I ricercatori hanno tentato di cercare la sua origine. Come? Hanno sviluppato un complicato software che ha confrontato com’è fatta la roccia con tante immagini ad alta definizione. Esse erano relative a 90 milioni di crateri marziani da impatto. Tutto per andare alla ricerca di similitudini fra loro.

I dati rilevati hanno permesso di arrivare al luogo originario della roccia. Ebbene, si tratta di un cratere di 40 chilometri di diametro dal nome Khujirt, situato nell’emisfero meridionale di Marte. Il cratere è stato causato dall’impatto con un altro meteorite di 1,5 miliardi di anni fa. Gli strati superficiali hanno rilevato una formazione di roccia antichissima relativa alla prima formazione del pianeta.

Il secondo impatto risale tra i 5 e 10 milioni di anni fa. Ha prodotto un nuovo cratere con frammenti sfuggiti alla gravità del pianeta. Tra questi il NWA 7034 che finì il suo tragitto contro la Terra. Tale frammento è essenziale per ricostruire come si è formato Marte. Può essere utile anche per sapere di più sul pianeta Terra, visto che a causa dell’attività tettonica nessun campione è esistente.