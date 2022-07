Lenovo Tab P12 Pro si aggiorna con la nuova beta di Android 13

Sebbene sia basato su Android 13 Beta 2, Lenovo sta ancora inquadrando questo aggiornamento per Tab P12 Pro come “Anteprima per sviluppatori”, ma include una serie di modifiche rispetto alla prima beta rilasciata a maggio. Purtroppo, Lenovo non ha confermato se qualcuno dei problemi noti è stato risolto.

Ciò significa che non è chiaro se cose come lo sblocco delle impronte digitali, lo sblocco con il viso, i gesti multi-touch e persino l’uscita dello schermo tramite HDMI e la funzionalità di trasmissione sono possibili nella seconda build Android 13 Beta per il tablet, inoltre bisognerà anche collegare manualmente la custodia con tastiera opzionale tramite Bluetooth per utilizzarla correttamente.

Le note di aggiornamento confermano che Android 13 Beta 2 porta la patch di sicurezza di giugno 2022 sul Lenovo Tab P12 Pro, che sebbene obsoleto è un’importante aggiunta di sicurezza e a differenza del processo OTA offerto agli utenti Pixel durante l’esecuzione di Android 13 Beta, si dovrà eseguire manualmente il flashing di questo aggiornamento sul proprio Tab P12 Pro.

Questo cancellerà tutto sul dispositivo Android, quindi se si ha intenzione di eseguire il flashing, bisogna assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti. Con i bug e la suddetta cancellazione del dispositivo, non possiamo raccomandare a chiunque abbia il dispositivo di tentare effettivamente di installarlo sul proprio tablet principale.