Bayonetta 3: pre-order Amazon disponibile da oggi

Grazie ad Amazon è ora possibile acquistare in pre-order Bayonetta 3, anche in versione Trinity Masquerade Edition. Ecco tutti i dettagli.

Su Amazon è possibile acquistare in pre-order di Bayonetta 3 per Nintendo Switch, sia in versione base che in versione Trinity Masquerade. Il prezzo della versione base è di 59,99 euro, quello per l’edizione speciale invece è di 89,99 euro (Aggiornamento: al momento la versione Trinity Masquerade risulta esaurita).

Vi ricordiamo che Bayonetta 3 vedrà la Strega di Umbra unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola, per impedire agli homunculus di seminare morte e distruzione. I giocatori potranno sfruttare le armi di Bayonetta e la potente nuova tecnica chiamata Mimesi demoniaca per eliminare i nemici con combo spettacolari e poteri demoniaci, aiutandola così a respingere una forza oscura che rischia di gettare l’umanità nel caos.

La versione speciale Trinity Masquerade arriverà al lancio del gioco ed includerà, oltre al gioco, un corposo artbook da 200 pagine con bozzetti e immagini del nuovo attesissimo titolo della serie action di PlatinumGames insieme a tre copertine, una rossa, una viola ed una blu, per la custodia del gioco.

Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito per accedere alla pagina ufficiale del gioco e mettere di conseguenza mano all’atteso terzo capitolo di Byonetta che arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre.

