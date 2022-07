WhatsApp lavora ad una nuova funzione presa in prestito da Instagram

WhatsApp lavora ad un nuovo ricco pacchetto di novità. Si parla nuovamente delle Storie, che Meta vorrebbe sempre più centrali all’interno dell’app di messaggistica. Così, se pochi settimane fa riportavamo dell’imminente arrivo delle note vocali nelle storie degli utenti, ora si parla di una modalità d’interazione presa in prestito da Instagram.

Un domani, gli utenti di WhatsApp potranno rispondere alle storie dei loro contatti in modo simile a quanto oggi è possibile fare su Instagram. Ossia con otto emoji. Basta uno swipe in su per accedere ad otto emoji: faccina sorpresa, che ride, occhi a cuore, faccina triste, mani giunte e applauso.

La novità non è ancora stata annunciata ufficialmente da Meta, ma – come spesso succede – è stata scoperta dal portale specializzato WABetaInfo all’interno del codice di una delle ultime versioni della beta per Android dell’app.

Trattandosi di una funzione ancora ‘dormiente’, non sappiamo quando verrà integrata ufficialmente all’interno di WhatsApp. Potrebbe essere questioni di settimane o, più probabilmente, di diversi mesi.

WhatsApp lavora incessantemente a nuove funzioni da proporre ai suoi utenti. Vale comunque la pena di precisare che non è detto che tutte le funzioni testate nella beta dell’app finiscano per essere implementate ufficialmente. In attesa di ulteriori informazioni, non resta che aspettare il prossimo annuncio di WhatsApp.