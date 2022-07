Un iPhone avrebbe salvato la vita a un soldato ucraino fermando un proiettile

Sembra che si tratti di un altro caso in cui un iPhone ha salvato la vita a un individuo, in maniera tuttavia meno diversa dal solito. Parliamo nello specifico di un soldato ucraino che ha mostrato in video, come potete ammirare di seguito, un telefono distrutto da un proiettile che ha parato.

Nonostante il tutto non venga mostrato di persona, sembra che si tratti proprio di un caso in cui la scocca è riuscita a salvaguardare la vita dell’individuo, come mostrato sia su Twitter che su Reddit, seppur ovviamente non venga mostrata la scena in tempo reale ma solamente i “risultati” del lavoro del gioiellino del colosso di Cupertino, estratto dalla tuta di un militare.

Non sappiamo di conseguenza come le cose siano andate di preciso, ma resta da sottolineare che il lavoro del device, nel caso in cui sia davvero riuscito a salvare la vita al militare, ha di sicuro dell’incredibile, con il soldato Bohdan ancora vivo che parla di come gli iPhone salvino vite.

Abbiamo già visto casi in cui i dispositivi di Apple salvano delle persone, specialmente per quel che concerne alcuni fenomeni con gli Apple Watch, come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo.