Tekken: Bloodline, nuovo trailer per la serie animata Netflix

Confermato da un nuovo trailer, per il 18 agosto, il debutto della serie animata Tekken: Bloodline su Netflix, che ci racconterà antefatti e avvenimenti relativi alla vita di Jin Kazama, protagonista del mitico videogioco Tekken 3.

La nota saga di picchiaduro vanta oramai sette capitoli principali, senza contare i vari spin-off, quindi di materiale da cui attingere ce n’è in abbondanza: tuttavia da quanto si vede nel teaser, sembra ci si baserà principalmente su Tekken 3, uno dei capitoli più storici ed amati.

Questa la sinossi ufficiale:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato l’arte marziale difensiva della famiglia, lo Stile Kazama di Arti Marziali Tradizionali, dalla madre, fin dalla tenera età. Nonostante questo, fu impotente quando una mostruosa entità malvagia è apparsa all’improvviso, distruggendo tutto ciò che aveva di caro, cambiandogli la vita per sempre. Furioso con se stesso per essere stato inabile a fermare la cosa, Jin ha giurato vendetta, cercando il potere assoluto per averla. La sua ricerca lo porterà verso la battaglia definitiva sul palcoscenico globale: quello del The King of Iron Fist Tournament.

