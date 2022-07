Samsung ha battuto TSMC nel mercato di fascia alta dei SoC per smartphone

La guerra fra i produttori di chip continua ormai da molto tempo, con compagnie come TSMC e Samsung che combattono per il primato della produzione, e con il colosso sudcoreano che come da poco confermato dal Korea Herald ha avuto modo di battere TSMC nel settore dei chip per gli smartwatch di fascia alta.

Si parla nello specifico del 60% del mercato dei nodi da 5 o più nanometri per gli smartphone, stando ai dati forniti da parte di Counterpoint Research, con TSMC he ha avuto a che fare quindi con il 40% rimanente. Si parla di un traguardo dato dalla divisione mobile del colosso nel primo quarto di anno, il quale ha avuto modo di tornare ai livelli visti prima della pandemia.

Con 74 milioni di unità spedite quindi, grazie alla serie Galaxy, Samsung ha avuto modo di riguadagnare molto terreno nel campo dei nodi da 5nm, con Counterpoint che spiega che in ogni caso gli Snapdragon 8 Gen 1 sono comunque finiti nel primo quarto di anno su tre quarti degli S22.

Sembra che il record sia stato raggiunto nello specifico grazie anche agli Exynos 1280, i quali sono stati pensati per i device Samsung di fascia media come A53 e A33, mentre TSMC se l’è vista con i Dimensity 9000 di MediaTek.