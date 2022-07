PS5 in vendita da Gamestop domani, 20 luglio 2022: ecco tutti i dettagli

PS5 in edizione Standard sarà nuovamente disponibile per l'acquisto presso GameStop domani, 20 luglio 2022, in bundle con altri prodotti.

PS5 in edizione Standard sarà di nuovo in vendita sul sito ufficiale di Gamestop domani, mercoledì 20 luglio 2022, come sempre in bundle con altri prodotti. Le console saranno disponibili per l’acquisto sul sito a partire dalle ore 16:00 in poi. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

Come sempre, la disponibilità delle console verrà comunicata quando la PS5 sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che le console saranno disponibili in quantità limitata, vi suggeriamo di collegarvi in tempo per seguire la live, tenendovi pronti ad effettuare l’ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

La PS5 in edizione Standard sarà disponibile come di consueto in bundle con altri prodotti. Al momento non sono stati svelati dettagli sul contenuto del bundle, ma è probabile che includa come sempre delle cuffie, alcuni giochi ed altri accessori. Il tutto ad un prezzo che si aggira intorno ai 650 euro.